Anzeige

Die Jahreshauptversammlung der SPD 60plus, Kreisverband Esslingen, fand in Plochingen statt. 60plus ist im Kreis sehr aktiv und greift jeden Monat ein aktuelles Thema auf.Es gab Veranstaltungen zu Sucht im Alter, Bedingungsloses Grundeinkommen, Armut im Alter, Burnout und Gesundheitspolitik, aber auch Lesungen und Besichtigungen stehen auf dem Programm. In geselliger Runde wird über die Tagespolitik diskutiert. Nicht stillstehen, sich einmischen, das ist die Devise des neuen Kreisvorsitzenden Heinz Prager. Er bedankte sich bei Norbert Nemitz, der auf eigenen Wunsch ausscheidet, und bei Heinz Aldinger, der als Stellvertreter weiter zur Verfügung steht. Seniorenpolitik sei keine Altenpolitik, sondern Gesellschaftspolitik.Als Referent wurde Michael Wechsler eingeladen. Wechsler machte deutlich, weshalb auch für den Wahlkreis Esslingen wichtige Weichen in Berlin gestellt werden müssen. In Bezug auf ein sozial gerechteres Miteinander müsse sich an der Berliner Politik vieles ändern. Nicht zuletzt für wirtschaftsstarke Regionen sei eine erfolgreiche Zukunft nur möglich, wenn die soziale Balance stimmt. Die Arbeit der Regierungskoalition sei in dieser Frage praktisch nicht spürbar. Auch für Industrieregionen müsse gelten: Arbeit muss sich lohnen. Dazu gehöre ein Mindestlohn, die Einschränkung von Leiharbeit und von Werkverträgen.Aber auch bei anderen Themen werde deutlich, dass eine verantwortungsvolle Politik viel mehr Weitsicht und Tatkraft brauche als bei Schwarz-Gelb: in der Steuerpolitik, bei der Vermeidung von Altersarmut, im Gesundheitssystem oder im Betreuungsbereich. Besonders zuversichtlich stimmt Wechsler, dass die SPD mehr als bisher den Dialog mit den Bürgern ins Zentrum rückt. Diese traditionelle Stärke der SPD, die Stimme der „kleinen Leute“ zu hören und ernst zu nehmen, bilde eine gute Voraussetzung, einen erfolgreichen Wahlkampf führen zu können.Als Vorsitzender wurde Heinz Prager, als Stellvertreter Heinz Aldinger und Beate Schweinsberg-Klenk gewählt. Beisitzer sind Fred Coschurba, Edith Glauflügel, Friedrich Leber, Heide Kast, Ulrich Posselt, Ilse Bartsch, Axel Tschorn, Detlef von Schlieben und Helmut Schritt.