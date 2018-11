Der USC Freiburg, einer der größten Basketball-Vereine Deutschlands, hat immer talentierte Spieler in seinen Reihen zu bieten. So war es auch am vergangenen Sonntag in der heimischen Halle des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums. Bei dieser Begegnung punkteten fünf Freiburger zweistellig. Dennoch konnte Rot-Weiß dank eines überragenden Christoper Gore, der zum dritten Mal in dieser Saison Topscorer der Partie wurde (25 Punkte), siegen und damit den 6. Tabellenplatz erobern.

Den besseren Start erwischten die Gäste, die in der dritten Minute mit 11:6 führten. Nach einem Korbleger von Cejay Ferguson gelang Pascal Grenier mit einem Dreier der Ausgleich. Es