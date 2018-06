Anzeige

An einem goldenen Herbstsonntag feierte die Landsmannschaft ihr traditionelles Heimatfest unter dem Motto „Melodien, die zu Herzen gehen, Lieder der Heimat und mehr . . .“ Die sehr gut besuchte Veranstaltung begann mit einem gemütlichen Kaffeetrinken an festlich dekorierten Tischen im herbstlich geschmückten Saal des „Waldheims“ auf dem Zollberg. Zu den Gästen zählten der evangelische Dekan Bernd Weißenborn, Landtagsvizepräsidentin a. D. Christa Vossschulte und Stadtrat Otto Dieringer. Die Besucher gedachten der Opfer von Krieg und Vertreibung in der Hoffnung auf den Erhalt eines dauerhaften Friedens. Weißenborn sprach anschließend ein Gebet, verbunden mit persönlichen Worten.Ein Gedicht, das die Heimat eindrücklich beschreibt, leitete zum gemeinsam gesungenen Ost- und Westpreußenlied über. Den Hauptteil des Programms gestalteten Dorothea Berg, Sopran, und Stefanie Gründl, Klavier. Bekannte Lieder wie „Ännchen von Tharau“, „Zogen einst fünf wilde Schwäne“, „Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde“ und „Bunt sind schon die Wälder“ erfreuten das Publikum.Die wohlklingende Sopranstimme von Dorothea Berg sowie anspruchsvolle klassische Klavierstücke, gespielt von Stefanie Gründl, stießen auf große Begeisterung. Berg sang den „Gefangenenchor“ aus Nabucco und biblische Lieder von Dvorak, Gründl spielte Stücke von Mendelssohn Bartholdy und Chopin.Marius Böhmerle, Saxofon, begleitet von Ilse Friedrich, Klavier, bereicherten mit schönen Melodien in besonderer Weise das Programm. Das harmonische Zusammenspiel von Saxofon und Klavier beeindruckte die Anwesenden. Die dargebotenen bekannten Melodien und Lieder berührten die Herzen der Zuhörer so sehr, dass viele von ihnen leise mit einstimmten.Vorgetragene Gedichte mit Beschreibungen der Heimat gaben dem herbstlichen Nachmittag besondere Akzente. Die Veranstaltung endete mit Dankesworten der Vorsitzenden Helga Hornick an alle Mitwirkenden sowie an die Mitarbeiter, die bei der dekorativen Gestaltung des Saals mitgeholfen hatten. Das begeisterte Publikum bedankte sich für diesen schönen Nachmittag mit einem besonderen Applaus.