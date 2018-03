Haushalte stundenlang ohne Wasser

Baltmannsweiler (kh) – Gestern morgen ist in Baltmannsweiler und Hohengehren die Wasserversorgung zusammengebrochen. Gegen 8.20 Uhr fiel im Behälter Wildpark der Strom aus, danach eine Steuerungseinheit. Weil das nachgeschaltete Sicherungssystem versagte, sprang das Notstromaggregat nicht an, die Pumpen standen still. Die Versorgung war erst am Nachmittag gegen 17 Uhr wieder hergestellt.