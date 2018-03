Hadern trotz starkem Auftritt

Ringer des TSV Münster bewahren durch 23:13-Sieg über Möckmühl Aufstiegschancen

Münster - Der TSV Münster darf nach dem überzeugenden 23:13-Sieg über den bisherigen Tabellenführer ASV Möckmühl weiterhin vom Aufstieg in die Landesliga träumen. Träumen ist das richtige Wort, denn so richtig scheint niemand mehr daran zu glauben: Der Sprung nach oben kann nicht mehr aus eigener Kraft geschafft werden. Vielmehr muss Münster auf einen Ausrutscher der KG Fachsenfeld/Dewangen II hoffen. An diesem Kampftag tat die KG den Münsterern nicht den Gefallen.