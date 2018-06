Anzeige

Esslingen (adi) – Hobbygärtner haben vor Beginn der Winterzeit alle Hände voll zu tun. Und viele setzen in diesen Tagen an Bäumen, Sträuchern und Hecken die Schere oder die Säge an. Dafür, dass der Grünschnitt fachgerecht entsorgt werden kann, sorgen im Kreis Esslingen neun Kompostierungsanlagen, die wie hier auf dem Zollberg derzeit heiß gefragt sind.