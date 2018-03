Anzeige

Neuhausen (eli) - Wege für Traktoren, Radler und Igel will der Landschaftsarchitekt Johann Senner auf den Fildern schaffen. Im Rahmen des Projekts „Landschaftsraum Filder“ will er historische Verbindungen aufgreifen. Bauern und Architekten berieten in Neuhausen über neue Perspektiven. Eine Grünbrücke über die Autobahn bei Scharnhausen ist einer der Vorschläge, die den Landwirten am Herzen liegt. Seite 16