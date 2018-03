Anzeige

Kreis Esslingen (daw) – In und rund um die Becken der Freibäder wird derzeit eifrig geputzt. Die Mitarbeiter bereiten den Start der Badesaison vor. Einige Freibäder wollen bereits am 1. Mai öffnen. Die Eintrittspreise bleiben weitgehend stabil. Investiert wurde vor allem in neue Spielgeräte.