Es sollte eine etwas andere Feier der goldenen Konfirmation des Jahrganges 1948/49 werden. Deshalb entschlossen sich die Jubilare zu einer Wiederholung des Konfirmandenausfluges vor 50 Jahren. Bei Regen starteten die 37 Teilnehmer im Reisebus in Richtung Bodensee, vorbei an übergelaufenen Bächen und Flüssen, Fußballplätze und Wiesen standen im Wasser. In der Schlosskirche in Friedrichshafen begrüßte Pfarrer Bräuning die Gruppe und würdigte die goldene Konfirmation der Nellinger im folgenden Gottesdienst. Der Regen ließ nach und so wurde ein ausgiebiger Spaziergang entlang des Bodensees gemacht. Die Sonne zeigte sich ab und zu und die weitere Schifffahrt nach Lindau, vorbei an Langenargen, Kressbronn, Nonnenhorn und Wasserburg, konnte auf dem offenen Deck genossen werden. Lindau war erfüllt von sonntäglichem Treiben, die Straßencafés füllten sich zusehends, und ein Gang durch die Altstadt ließ den Reiz dieser Stadt erkennen. Die Weiterfahrt über die Alb nach Honau zum Abendessen verlief bei fast sonnigem Wetter. Ein Dankeschön an die Organisatoren Heinz und Moni sowie Gertrud und Wolfgang.