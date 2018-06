Anzeige

Von Dagmar Weinberg





Wer im Ruhrgebiet aufgewachsen und Tochter eines Vaters ist, der seit Kindertagen mit dem FC Schalke 04 gefiebert hat, muss sich irgendwann dem Thema Fußball stellen. Schwirrte der Papa mal nicht beruflich in der Welt herum und liefen seine Jungs vor heimischem Publikum auf, ging’s in die Glückauf-Kampfbahn. Dort lag die Wahrheit aber nicht auf dem Platz - zumindest nicht für mich. Vielmehr erforderte das Drumherum meine ganze Aufmerksamkeit: die rauchenden Schlote vis-a-vis des Stadions, die Arbeitersiedlungen mit ihren Eckkneipen und Trinkhallen, vor allem aber die treuen Fans, die in jungen Jahren mit Ernst Kuzorra und Fritz Szepan in den Hinterhöfen gekickt hatten, vom „Schalker Kreisel“ und manch legendärem Spiel schwärmten, zu dem sie ihren „Knappen“ selbst an weit entfernte Orte gefolgt waren. Wer wem da gerade den Ball zuflankte und ob das nun ein Abseits war - all das war und ist mir herzlich wurscht.

Trotzdem hoffe ich auf ein deutsches Samba-Märchen. Denn unsere Kicker fegen die Straßen leer, garantieren mir und allen anderen Staugeplagten einen entspannten Heimweg. Und sie bringen die Menschen zusammen - nicht nur auf den Fanmeilen. Wenn sich die Fußballfreunde aus der Nachbarschaft vor dem niegelnagelneuen XXL-Bildschirm unter Konrads Mammut-Walnussbaum versammeln, trifft sich der Rest in gemütlicher Runde in unserem Garten.

Vor allem bringt die Elf aber selbst die größten Plaudertaschen zum Schweigen, die bei Einweihungen, Feierlichkeiten oder im Gemeinderat mal eben schnell das Wort ergreifen. Zu dumm, dass uns fünf Stunden von den Brasilianern trennen und viele Spiele erst zu später mitteleuropäischer Stunde angepfiffen werden. So wird es an manchen Tagen bis zum Feierabend dann doch mal wieder etwas länger dauern.