Leben wie Gott in Frankreich? Gilt das auch für die Lebensumstände der älteren Generation? Um das in Erfahrung zu bringen, hat der Stadtseniorenrat Esslingen eine Reise nach Vienne organisiert. Als offizielle Begleiterin der Stadt war Renate Schaumburg vom Sozialamt dabei. Nach längerer Fahrt entlang des Rheins wurde kurz Station in Ronchamp gemacht. Dort steht die nach einem Entwurf des berühmten Architekten Le Corbusier 1955 erbaute Wallfahrtskirche. Für viele Senioren war es auch ein Moment des Gedenkens, denn hier verlief 1943 die Kampflinie des zweiten Weltkrieges.In Vienne wurden die Esslinger Senioren von Mitgliedern des Komitees für internationalen Austausch der Partnerstädte herzlich empfangen. In Fortsetzung einer gut fünfzigjährigen Beziehung zwischen den Städten erneuerten die Beteiligten die gewachsene Freundschaft.In den folgenden vier Tagen war ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Es gab Gelegenheit, das römische Vienne mit seinen prächtigen Ausgrabungen kennen zu lernen, die mittelalterliche Stadt bis zur Anhöhe „Pipet“ zu erkunden und den überwältigenden Blick auf das unten liegende Rhonetal zu genießen.Von großem Interesse für die Esslinger waren der Besuch des Altenheimes „Victor Hugo“ und die Begegnung mit Mitgliedern eines Seniorenclubs, welche vergleichbare Aufgaben wie der Stadtseniorenrat Esslingen wahrnehmen.Ein Empfang bei der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Jacques Remiller zeigte dessen Wertschätzung für die Partnerschaft Vienne-Esslingen und die Bedeutung der einst durch Konrad Adenauer und Charles de Gaulle begründeten Freundschaft. Unzählige Kontakte entstanden über die Jahrzehnte. Es gibt Schüleraustausch, gegenseitige Besuche von Vereinen und rege Gruppenreisen zueinander.Das Komitee für den internationalen Austausch lud die Gruppe zu einem Freundschaftsabend mit Buffet ein. Bei prickelndem Kir (Weißwein mit Cassis), beschwingter Musik und fröhlichem Tanz wurde es ein langer Abend. Aber zum Ausflug nach Lyon mit ausführlicher Stadterklärung waren alle wieder zur Stelle. Sonntagvormittag trafen sich die Gruppe, zusammen mit Bürgermeister Markus Raab, der inzwischen auch nach Vienne gekommen war, und die Mitglieder des Komitees zu einem allgemeinen Gedankenaustausch über Sozialpolitik mit Schwerpunkt Seniorenarbeit. Der Abschiedsabend im Festzelt der Messe, zusammen mit den Freunden des Austausch-Komitees, war für alle ein weiterer Beweis der gelebten französisch-deutschen Freundschaft.