Beim Berufsinformationstag an der Zollberg-Realschule informierten sich Schülerinnen und Schüler aus Esslingen und Umgebung in der Turnhalle an Informationsständen von 34 Firmen über deren Ausbildungsberufe und knüpften Kontakte, um später ein Praktikum absolvieren zu können oder eine Lehrstelle zu erhalten. An den Messeständen gab es nicht nur Anschauungsmaterial und Informationsbroschüren, sondern auch engagierte Auszubildende, die den Jugendlichen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu ihrer Ausbildung schilderten.Neben dieser Auskunft aus erster Hand konnten die Schüler ihr Wissen über einige Berufe durch eine kleine Arbeitsprobe bei „Fit for the job“ erweitern. Dieses neue Angebot ermöglichte den Jugendlichen, durch selbstständiges Arbeiten festzustellen, ob der jeweilige Beruf zu den eigenen Stärken und Interessen passen könnte. Einige Firmen hatten Stationen bereitgestellt, an denen sie verdeutlichten, welche Fähigkeiten der ausgewählte Beruf voraussetzt. Es musste gerechnet, gebogen, schabloniert und geschraubt werden. Trotz der großen Halle und des wechselnden Publikums war eine ruhige Arbeitsatmosphäre vorzufinden, die den Jugendlichen die Möglichkeit bot, konzentriert an ihrem Arbeitsauftrag zu bleiben.