Anzeige

(mwk) - Es gibt sie nicht, weder den hundertprozentigen Mann noch die hundertprozentige Frau. Stattdessen gibt es alles Mögliche dazwischen. Um das stete Pendeln zwischen Weiblichem und Männlichem, in dem sich jeder Mensch genetisch, psychisch und sexuell bewegt, dreht sich das Stück „Rostige Rosen“, das kürzlich im Kulturwerk uraufgeführt wurde.

In „Rostige Rosen“, einer Produktion von kaba-reh production, ist Horst Emrich als Schauspieler voll in seinem Element. Mit Regisseurin Jutta Schubert hat er das Theaterstück zu Transsexualität und Identitätsfindung entwickelt. In dem Szenenprogramm erzählen Transfrauen, Transmänner und Intersexuelle real recherchierte Erfahrungen, die Übergänge werden durch musikalische Interludien überbrückt, um Kostüm- und Maskenwechsel der One-Man-Show zu ermöglichen. Dazwischen eine mystische Schamanenfigur als lebensgroße Puppe, die immer wieder auftaucht. Das schamanische Geisterwesen, von Emrich als Figurenspieler bedient, lebt und agiert in einer anderen Dimension als die realen Figuren. Es hat noch Zugang zu den Ursprüngen der Natur und ist jenseits vom heutigen westlichen Rollenverhalten, was Mann- und Frausein betrifft.Das schlichte Bühnenbild besteht aus einem Baum, der den Baum des Lebens symbolisiert und einer männlichen und weiblichen Bühnenseite, versehen mit Attributen wie Anzug, Krawatte und Bierflasche und der weiblichen Entsprechung mit Spiegel, Kleiderständer samt roter Unterwäsche und einem Stuhl.

Das erste Bild zeigt eine Metamorphose, einen Traum, eine Geburt, eingefangen im Bild des Schmetterlings und der Raupe, die sich verpuppt. Ein Transvestit wird Revuestar in roter Reizwäsche und stellt eindringlich die Frage: „Was macht den Mann zum Mann?“. Eine Transfrau lehnt Fasching ab mit der Begründung: „Ich war 40 Jahre lang verkleidet.“ Ein Arzt führt in die medizinischen Details der Geschlechtlichkeit ein, während der Schamane dafür steht, dass beispielsweise bei den nordamerikanischen Indianervölkern Menschen, die sich im anderen Geschlecht fühlten, verehrt und „Two Spirit“ genannt wurde. Die Schamanenfigur begibt sich schwebend auf eine schamanische Reise. Eindringlich spricht ein Kind einen berührenden Text zu Akzeptanz und Liebe gegenüber Andersseienden. Der Abend mündet in einen schamanenartigen Tanz, der zusammen mit den kleinen Geschenken, die jede Figur in den Lebensbaum gehängt hat, einen wunderbaren Hoffnungsschimmer schafft, aber auch die Mahnung, dass „Rosen, die weinen, rosten“ in die Hände des Publikums legt.

Horst Emrich lebt die Rollen, spielt mit Verstand und Herz; er weiß, was er tut. Und so stellt sich die Frage: braucht Stuttgart, die Blüte des Südwestens, behaftet mit dem Hauch der Biederkeit, die künstlerische Arbeit an solchen Themen? Die Antwort lautet: ja, denn letztlich fordert das Stück nicht nur Respekt fürs Andere ein, sondern gibt Impulse zum Nachdenken über die eigene Rolle und mehr Offenheit und Neugier in unserer Gesellschaft. Ein inspirierender Abend, der mit viel Applaus belohnt wurde.

Eine weitere Aufführung der „Rostigen Rosen“ findet im Kulturwerk am Samstag, 17. April statt. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, Ostendstraße 106A, Karten gibt es unter der Telefonnummer 48 08 99 9.