Anzeige

Von Rolf Wenzel





Bei der Premiere des Neugereuter Theäterles am Freitag erhielt bereits das Bühnenbild den ersten spontanen Applaus. „Mein lieber Herr Nachbar“ heißt die schwäbische Komödie von Jürgen Sprenzinger und spielt in den Vorzeigegärten der Familien Huber und Mayer vor ihren Reihenhäusern. Dutzendweise leuchteten bunte Prachtblumen zwischen den Nachbargärten. Der Hausregisseur Jürgen Massenberg hatte sie persönlich in die niedere Hecke gesteckt, ansonsten aber die Regiearbeit seiner jungen Kollegin überlassen, denn die Inszenierung ist die praktische Abschlussarbeit von Diana Schneider am Ende ihrer Ausbildung als Theaterpädagogin. Beim Publikum hat sie damit schon einmal mit Glanz bestanden.Die Regieaufgabe war durchaus an-spruchsvoll bei dem handlungskargen Stück, dessen aktionsmäßiger Höhepunkt die nächtliche Entführung eines zipfelbemützten Gartenzwerges ist. Die Untat führt zu der brutalen „Entzipfelung“ des Opfers. Um das Interesse wachzuhalten, hatte Schneider eine sorgfältig abgestufte Entwicklung der Emotionen mit den Akteuren eingeübt. Da sind erst einmal die frisch zugezogenen Hubers: Stefan Gruber als Martin unterm goldgelben Strohhut und Inka Bauer als Gerda mit blumenbunter Kittelschürze strahlten zu Beginn um die Wette einem idyllischen Miteinander mit aller Nachbarschaft entgegen. Ihre Gutmütigkeit wurde umgehend von den Mayers auf die Probe gestellt, weil die Neuen Haus und Katze versorgen sollten, während Mayers selbst in Urlaub fahren. Klaus Amann gab den knitzen Alfred als zunehmend unverschämter wirkenden Zeitgenossen, der immer wieder sein Kinn vorreckte, um mit neuen Zumutungen aufzuwarten. Seine Frau Elfriede (Ruth Steininger) stand ihm mit strengem Haarknoten und schnippischer Arroganz ebenbürtig zur Seite. Und dann war da noch Berthold Guth als Opa Mayer. Der seriöse Vorsitzende der Stuttgarter Mundarttheater nutzte die Gelegenheit zur Enthemmung. Mit Flossen und Taucherbrille watschelte er auf die Bühne wie Donald Duck oder zankte sich kindsköpfig mit Evelyn Lingen um eine Brezel. Letztere war mit blonder Perücke seine Enkelin, die eine intensive Beziehung zu ihrem Kosmetikkoffer auslebt, als sei sie eine Werbeeinspielung für Drogerieartikel. Tatsächlich kam sie aber zum Schluss noch ganz groß raus. Vorher gab es aber noch die Invasion der Gartenzwerge, die dutzendweise in der Pause im Mayerschen Garten aufmarschiert waren. Ihnen wurde vom nun ebenso zipfelbemützten Alfred sogar eine „Seele“ zugedacht, als den „besseren Menschen“. Gegen diese Machtübernahme der Plastikprodukte begannen sich die friedlichen Hubers jetzt doch aggressiv zu wehren und entwickelten Horrorvisionen einer gartenzwergdominierten Gesellschaft. Damit erreichten die Angriffe auf die Lachmuskeln ihren Höhepunkt vor der abschließenden Überraschung dieses unterhaltsamen Beginns der theatralischen Gartensaison. Das Neugereuter Theäterle zeigt das Stück „Mein lieber Herr Nachbar“ noch an folgenden Vorstellungen: am Samstag, 16. März, am Freitag/Samstag 12./13. April, Beginn 20 Uhr, Haus St. Monika, Seeadlerstraße 7, Kartentelefon 53 51 25.