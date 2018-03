Anzeige

(ch) - Einen großen Erfolg feierte das „Boulevärle“ am vergangenen Samstag mit der Premiere der Komödie „In geheimer Mission“. Die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Mundarttheaters wurde durch zwei Besonderheiten gekrönt: Nach zwanzig Jahren sei es das erste Mal, so betonte Vorsitzender Heinz Wagner, dass die Handlung einer Komödie des Boulevärle im Ausland spiele. Als weitere Besonderheit standen am Samstag vier Theater-Neulinge auf der Bühne des Boulevärle und meisterten ihr Debüt mit Bravour. Julia Krieg als die Tochter des Botschafters Katarina, Elisabeth Zangenfeind als dessen Ehefrau Hanne, Chris Neumann als superblonde Botschafter-Sekretärin Lisa Gerlach und Andreas Steiner als Katharinas Freund Andreas überzeugten das Publikum durch ihre schauspielerische Leistung. Bei all den zahlreichen Verwicklungen, die sich da auf der Bühne des Boulevärle abspielten, war ein hoher schauspielerischer Einsatz notwendig. Allein schon das Tempo, mit dem sich Handlung vor dem Publikum entwickelte, erlaubte keine Unsicherheiten. Max der neue Butler der Botschafter-Familie stand im Mittelpunkt des Geschehens. Seit kurzem steht er in Diensten des Bad Cannstatt stammenden deutschen Botschafters Harald Pfisterer in London, genannt Harry. Die Botschafter-Familie plant das kommende Wochenende, allerdings möchte dies jeder auf seine Weise in der schönen Villa gestalten. Dabei sind die anderen im Weg. Alle kündigen an, zu verreisen. Die Villa wandelt sich scheinbar in eine „sturmfreie Bude“. Mutter, Vater und Tochter ziehen Butler Max ins Vertrauen und bitten um Diskretion, denn alle drei planen, das Wochenende nicht alleine in der Villa zu verbringen und so kann das Verwirrspiel seinen Lauf nehmen, Gut, dass die Villa über zahlreiche Zimmer verfügt, so dass sich die Darsteller von Zimmer zu Zimmer hangeln können, ohne sich begegnen zu müssen. So richtig kompliziert wird die Sache aber, als die deutsche Botschaft in London bedroht wird. Der Chef des Sicherheitsdienstes verlegt seine Mannschaft samt Botschafts-Sekretärin in die Villa, so dass die Verwicklungen nun ein rasanteres Tempo gewinnen. Die Aufführung begeisterte das Boulevärle-Publikum nicht nur durch die phantasiereichen und teilweise recht schrillen und skurrilen Kostüme, die es erlaubten die Charaktere markant herauszuarbeiten. Das Stück besitzt viel schwäbisch-spritzigen Wortwitz und originelle Situationskomik. Nachdem am Ende in der deutschen Botschaft Entwarnung gegeben wird, entspannt sich die Handlung. Sicherheitschef Major Wagner, gespielt von Thomas Albig, entpuppt sich als Liebhaber der Botschafters-Gattin Hanne, Butler Max (Petros Kalakikos), hat in Sekretärin Lisa Gerlach eine Partnerin gefunden und Botschafter Harald Pfisterer, gespielt von Manfred Juhasz, muss nach vergeblichem Hoffen endgültig auf die geplante Liebesnacht mit Nachbarin Marion Marquardt (Angelika Berner) endgültig verzichten. Weitere Aufführungen sind am 23. und 30. April um 20 Uhr, Saalöffnung 18.30 Uhr. Karten unter Telefon 5498105.