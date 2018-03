Anzeige

(red) - Um das Thema Gewalt auf dem Fußballplatz dreht sich das Projekt „Am Ball gegen Gewalt“ des Ikeros-Jugendbüros in Ostfildern. Jugendtrainer trafen sich zu einem ersten Erfahrungsaustausch.

Zur Vorbereitung hatte sich Projektleiter Emanuel Eberlein vom Ikeros-Jugendbüro mit der Thematik von Aggression und Gewalt auf dem Fußballplatz auseinander gesetzt. In Vorgesprächen mit den Jugendtrainern ging es darum, sich einen Überblick über die Situation in den Vereinen zu verschaffen. Aus diesen Gesprächen heraus sind konkrete Themen entwickelt worden, die in offener Runde diskutiert wurden.

Bei dem Themenabend erläuterte der Anti-Aggressionscoach Peter Wicke die Situationen auf dem Fußballplatz, die zu versteckten Aggressionen oder auch zu offener Gewalt führen können.

Zum Abschluss dieses Abends kamen die Beteiligten zu dem Ergebnis, neue Sichtweisen auf die Problemfelder kennengelernt zu haben. Die Trainer fühlten sich unterstützt.

