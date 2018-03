Anzeige

Das Jugendteam des BV Hellas Esslingen durfte sich über internationales Publikum freuen: Anlass war das Freundschaftsspiel zwischen den 12- bis 14-Jährigen aus der Neckarstadt und den „barfüßigen Champions“ aus den Bergen des Bundesstaates Oaxaca in Mexiko. Mit ihren Spielen im Ausland möchte die mexikanische Mannschaft einerseits über den Sport freundschaftliche Begegnungen mit anderen Ländern und Kulturen schaffen, andererseits aber auch für ihr Projekt zum Aufbau von Bildungszentren in Mexiko werben. Und so brandete in der Zeller Sporthalle schnell nach Spielbeginn der Applaus der Zuschauer mit überwiegend südamerikanischem Temperament auf, die den Großteil der rund 200 Zuschauer stellten. Die Triqui, wie die Bezeichnung der ethnischen Zugehörigkeit der Spieler lautet, bewegte sich flinkt, aber nicht barfüßig durch die Halle. Denn das ist nach den Regeln für offizielle Spiele verboten, wie der stellvertretende Vorstand und Kassenwart des BV Hellas Esslingen, Niko Aslanidis, feststellte.

„Als ,barfüßige Champions’ wurden die mexikanischen Kinder vor rund fünf Jahren bekannt, als Sergio Zuñiga das Potenzial der Spielerinnen und Spieler in dem südöstlichen Bundesstaat Mexikos erkannte und eine Schule für indigenen Basketball unter der spanischen Bezeichnung Academia de Baloncesto Indigena de Mexico (ABIM) gründete“, erzählt die europäische Repräsentantin der ABIM, Miriam Hernández König. Die Kinder aus Oaxaca, laut ABIM „einer der reichsten Staaten, was Traditionen und Kultur angeht, aber gleichzeitig einer der ärmsten und isoliertesten des Landes“, wachsen fernab von Bildung und sozialem Wohlstand in ärmlichen Dörfern auf. Sie verfügen beim Spiel auf notdürftig befestigten Flächen weder über Schuhe noch über sonstige Hilfsmittel, mit denen sich Champions aus westlich geprägten Kulturen den Weg zu Ruhm und Ehre ebnen.

Obwohl sich die Triqui-Spieler trotz dieser widrigen Umstände mittlerweile bei Turnieren in Mexiko und in den USA einen Namen gemacht haben, ist der Sport für Zuñigas Projekt nicht das wichtigste Ziel. „Basketball bildet nur die Brücke zum Besuch von Schulen, zu einer guten Ausbildung und zur Eingliederung in die Gesellschaft im Sinne von verantwortungs- und selbstbewussten Bürgern“, erläutert Hernandez-König das Hauptanliegen hinter dem Projekt. Hellas-Vorstandsmitglied Aslanidis konnte beim Besuch der Triqui feststellen, dass die mexikanischen Spieler und seinen Esslinger Verein mehr verbindet als die Leidenschaft für den Basketball: „Wir haben keine Sporthalle, in der wir ständig trainieren können, sondern ziehen von Halle zu Halle, wo eben gerade eine frei ist“, erzählt er und fügt lachend hinzu: „Aber wir kommen mit unserem Nomadendasein klar, wir machen das Beste daraus und werden dabei von der Stadt ja auch unterstützt.“ Das bewies Sportbürgermeister Markus Raab in seiner Eröffnungsrede, die er zweisprachig auf Deutsch und Spanisch hielt. Während die mexikanischen Gäste im Anschluss an das Spiel zum internationalen Mittagessen mit Maultaschen, Kartoffelsalat und Tsatsiki eingeladen waren, betrat Raab mit seinen „Old Boys“ ein weiteres internationales Parkett und bestritt ein freundschaftliches Fußballspiel gegen die Freizeitmannschaft gambischer Flüchtlinge.