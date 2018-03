Anzeige

Esslingen (cid) - Mit 40 Kandidatinnen und Kandidaten tritt das überparteiliche Personalwahlbündnis FÜR (Fortschrittlich-Überparteilich-Rege) Esslingen zur Gemeinderatswahl in Esslingen am 25. Mai an. Alle Kandidatinnen und Kandidaten verstehen sich laut einer Mitteilung von FÜR „als engagierte und konsequente Umweltschützer“. Sie lehnen einen neuen Flächennutzungsplan für Esslingen und das Bahnprojekt Stuttgart 21 ab und wenden sich gegen die „wachsende Feinstaubbelastung“ auch im Zusammenhang mit der Gießerei von Daimler in Mettingen. FÜR Esslingen zählt zu den Mitbegründern der Esslinger Montagsdemo gegen Hartz IV, die unter anderem gegen Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnisse und Minijobs protestiert. Das Bündnis fordert „die Schaffung von zahlreichen Ausbildungs- und Vollzeitarbeitsplätzen auch im kommunalen Bereich“, ist für einen Mindestlohn von zehn Euro und für eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Liste von FÜR Esslingen zur Gemeinderatswahl am 25. Mai antreten werden: 1. Dilek Toy, 2. Hubert Bauer, 3. Steffi Brekerbohm, 4. Erdal Simsek, 5. Margitta Zöllner, 6. Heribert Müller, 7. Regina John, 8. Christoph Scheydt, 9. Dorothea Jauernig, 10. Gülüzar Altepe, 11. Frieder Harsch, 12. Sigrid Cremer, 13. Werner Jauernig, 14. Ursula Hannemann, 15. Peter Jauernig, 16. Jutta Bauer, 17. Ahmed Kusdogan, 18. Gabi Leder, 19. Sebastian Gerber, 20. Eve Gerber, 21. Haydar Arslanbuga, 22. Dieter Diehl, 23. Georgina Efthimiopoulou, 24. Erik Zöllner, 25. Roland Heide, 26. Gabi Conrad, 27. Reinhard Frank, 28. Heike Knauer, 29. Dieter Billek, 30. Dieter Henschel, 31. Mario Hannemann, 32. Lena Renner, 33. Marco Ring, 34. Waltraut Reschke-Kerstner, 35. Thomas Donner, 36. Hiltrud Ansorge, 37. Ergün Yildirim, 38. Makpula Büyüktas, 39. Hüseyin Sahin, 40. Dieter Varga.