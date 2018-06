Anzeige

(red) - Eberhard Köhler, der 1938 im niederschlesischen Waldenburg geboren worden ist, gehört seit 15 Jahren der Partei der „Republikaner“ an. Er kandidiert im Wahlkreis Esslingen. Auf der Landesliste seiner Partei ist er nicht vertreten.

Mehrfach hat der Einzelhandelskaufmann, der 14 Jahre im Außendienst tätig gewesen ist, bei Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen kandidiert. Einmal hat es geklappt: Von 2004 bis 2009 gehörte er dem Gemeinderat Ostfildern an.

Köhler, er ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in Scharnhausen - will die „unverantwortliche Einführung des Euro“ rückgängig machen. Er strebt einen schrittweisen Ausstieg und die Rückkehr zu den Landeswährungen an. Nur so könnten die südeuropäischen Länder wieder wettbewerbsfähig werden, behauptet er. Köhler gehört dem Landsvorstand seiner Partei an. Ein Europa der Brüsseler Kommissare, die „demokratisch nicht legitimiert sind“, lehnt er ab. Stattdessen will er ein „Europa der Vaterländer“.

Den Solidarbeitrag für die neuen Bundesländer will der Kandidat abschaffen. Zu seinen Anliegen gehört es, dass die Renten mindestens entsprechend der Inflation erhöht werden. Als nächster Punkt folgt die Einwanderungspolitik. Sie sei falsch und belaste die Sozialkassen. Diese Praxis müsse beendet werden. Köhler will die Grenzen wieder kontrollieren. Bezahlbare Mieten und sichere Arbeitsplätze gehören zu den weiten Stichworten. Letzteres Ziel will er mit einer „rigorosen Einschränkung der Leiharbeit“ erreichen. Köhler fordert, dass der Bund die Polizei auch finanziell unterstützt. Sie könne dadurch gestärkt und besser ausgerüstet werden.