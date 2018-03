Anzeige

Der Chor der Polizeidirektion Esslingen geht mit der bewährten Führungsmannschaft ins Jahr 2010, in dem 20-jähriges Bestehen gefeiert wird. Bei der Hauptversammlung wurde jetzt der Vorstand bestätigt.Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Hab oft im Kreise der Lieben“ wurde bei der Versammlung zunächst der in den vergangenen zwei Jahren verstorbenen Mitglieder gedacht. Nach dem Rückblick des Vorsitzenden Eugen Franz verlas Jürgen Herd, der Vertreter des Schatzmeisters, den Kassenbericht. Fazit: Der Chor ist wirtschaftlich in guter Verfassung. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet. Chorleiters Hartmut Volz lobte die Arbeit der Sänger, deren Zahl in den vergangenen Jahren konstant geblieben sei. Abgänge wurden durch neue Sänger ausgeglichen, auch das Durchschnittsalter blieb relativ konstant. Bei den Neuwahlen wurden alle Mandatsträger einstimmig wiedergewählt. Das Führungsquartett mit dem Vorsitzenden Eugen Franz, Roland Oesterle als sein Stellvertreter, Uli Schmid als Schatzmeister und Margit Lebeck als Schriftführerin steht für Kontinuität seit dem Jahr 2000. Stellvertreter des Schatzmeisters ist weiterhin Jürgen Herd, Anna-Maria Franz vertritt die Schriftführerin. Auch die Ausschussmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.Das Jahr des 20-jährigen Bestehens begann Anfang Januar mit einem Benefizkonzert mit dem Oberesslinger Chor. Dem folgt am 6. Februar ein weiteres Benefizkonzert „Ein Lied für Haiti“ mit dem Daimler Chor Stuttgart in Bad Cannstatt. Am 7. März folgt ein Festakt in der „Alten Aula“, am 8. Mai dann das traditionelle Muttertagskonzert im Gemeindehaus am Blarerplatz mit einem Ausflug in die Welt der Oper. Eine festliche Matinee im Hof der Polizeidirektion Esslingen ist auf den 18. Juli terminiert. Höhepunkt wird ein Kirchenkonzert in der Frauenkirche am 17. Oktober sein. Hier werden 3 Polizeichöre mit 110 Männerstimmen gemeinsam mit Orgel und Bläsern die Messe No. 5 von Charles Gounod aufführen. Weitere Chorauftritte runden das Jubiläumsjahr ab. Mit dem Chorsatz „Stille Nacht, Gestirne wandel“ ging die Hauptversammlung zu Ende.