Bad CannstattDas war schon einmal ein vielversprechender Start für das 81. Stuttgarter Frühlingsfest. Bei besten äußeren Bedingungen ging es ins Osterwochenende und die Ferienwoche. Veranstalter in.Stuttgart sprach von einem „traumhaften Auftakt“. So habe man es sich für die Schausteller, Marktkaufleute und Festwirte gewünscht. Auch Bürgermeister Thomas Fuhrmann war mit seiner Premiere zufrieden. „Mein erster Fassanstich mit vier Schlägen ist völlig ok.“ Aufgeregt sei er nicht gewesen, speziell vorbereitet auch nicht und Tipps vom Vorgänger Michael Föll hat er ebenfalls nicht eingeholt. Aber: „Die Brauerei hat mich spontan mitgenommen, damit ich einmal üben konnte.“ Sein Auftritt stieß auf allgemeine Zustimmung. Etwas lang sei seine Rede vor dem Fassanstich gewesen, wurde geunkt, und über die Begrüßung der Amerikaner geschmunzelt. „And ich freu mich“, wechselte Fuhrmann vom Englischen ins Deutsche. Zufrieden sind auch bislang die Schausteller. „Bei dem guten Wetter gibt es nichts zu kritisieren“, sagte Mark Roschmann, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Südwest. So könne es wettermäßig ruhig bis zum 12. Mai weitergehen. Diese Woche sind noch Schulferien, in der kommenden Woche ein Feiertag und: „Zum Monatsende gibt es Gehalt“, nennt Sabine Wirblich vom Landesverband der Schausteller und Marktkaufleute ein weiteres wichtiges Argument für einen Wasenbesuch. Auch bei Michael Widmann gehen die Daumen nach oben. Der für die Schaustellerschule zuständige Bereichslehrer freut sich über den guten Besuch trotz der Ferien. „Wir sind landesweit die einzige Schule, die keine Osterferien macht.“ Bis zu 30 Schaustellerkinder gehen im Unterrichtsraum auf dem Wasengelände nach dem individuell für sie erstellten Lernplan vor. „Das ist vorbildlich.“ Zudem gebe es wieder ausreichend Bildungspaten für die Schulkinder. Der Nachwuchs geht dem Bereichslehrer sicher nicht aus. Denn während des Frühlingsfestes werden drei Geburten erwartet. In den Betrieben Weeber, Kinzler und Parpalioni wird es während der Veranstaltung noch Grund zum Feiern geben. Am kommenden Wochenende wird auf dem Festplatz und auch im Neckarpark viel los sein. Am Samstag bestreitet der VfB Stuttgart um 18.30 Uhr sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und auf dem Startplatz der Ballonsportgruppe Stuttgart an der Gaisburger Brücke wird gegen 16 Uhr die Wettfahrt der Heiß- und Gasluftballone gestartet. 15 zum Teil hochkarätige Teams sind gemeldet. Darüber hinaus wird der Fallschirm-Weltmeister Klaus Renz aus einem der Ballone mit seinem Fallschirm abspringen. Sein Absprung findet voraussichtlich zwischen 16 und 16.30 Uhr statt.