Von Iris Frey





Morgen wird Ferdinand Freiligrath 200 Jahre alt. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Uffkirchhof. sie zählt mit zu den größten und prächtisten Grabstätten. Die Friedhofsmauer wurde kürzlich noch saniert. Der Dichter bleibt auch in Bad Cannstatt unvergessen. Auch von der literarischen Bedeutung her ist gerade im Hinblick auf das Jubiläumsjahr Freiligrath gewürdigt worden. So hatt der Stuttgarter Manfred Walz in einem Gemeinschaftswerk mit Jürg Arnold den Briefwechsel zwischen Wilhelm Ganzhorn und Ferdinand Freiligrath im Buch „Care Dietwalde“ beleuchtet (wir berichteten).Zudem hat Walz über Freiligrath und Ludwig Walesrode eine größere Abhandlung verfasst, die die beiden Gesinnungsgenossen darstellt in ihrer Freundschaft in Bad Cannstatt. Beide liegen zudem auf dem Uffkirchhof nicht weit voneinander entfernt. Und Walesrode hatte sich für das Grabdenkmal für Freiligrath eingesetzt, das 1878 eingeweiht wurde. Umgekehrt hat Freiligrath auch auf Walesrode gedichtet, etwa zu dessen 65. Geburtstag.Freiligrath wohnte in der Stuttgarter Straße 16 in Cannstatt, der heutigen Neckartalstraße 73 mit der Gastwirtschaft „Alter Hasen“. Freiligrath ist am 17. Juni 1810 als Sohn des Lehrers Johann Wilhelm Freiligrath in Detmold geboren worden. Mit 15 Jahren brach er das Gymnasium ab und begann 1825 eine kaufmännische Ausbildung beim Bruder seiner zweiten Mutter in Soest. Er begann, Gedichte zu schreiben, auch 1829 anlässlich des Todes des Vaters. Von Januar 1832 bis Juni 1836 arbeitete er als Kontorist in Amsterdam. Gustav Schwab, der in Stuttgart im Verlagshaus Cotta den poetischen Teil des „Morgenblatts für gebildete Leser“ leitete, veröffentliche seit 1835 einzelne Gedichte Freiligraths in dieser Zeitung. 1838 gab Cotta eine 450 Seiten umfassende Sammlung von Gedichten Freiligraths heraus. Ab Frühjahr 1839 lebe Freiligrath als freier Schriftsteller, wie Walz herausgefunden hat. 1849 schrieb er die Gedichte „Februar-Klänge“ und „Die Revolution“ zur 1848er-Revolution. Nach den Stationen in Unkel, Darmstadt, St. Goar, Brüssel, Zürch, London, Düsseldorf und Köln verbrachte der Lyriker des Vormärz, seine letzten Jahre in Cannstatt im relativ liberalen Württemberg. 1868 kommt Freiligrath nach Cannstatt und Stuttgart und lässt sich hier nieder. Freiligrath hat sich als Übersetzter mit Werken von Robert Burns, Victor Hugo, Alfred de Musset beschäftigt. Am 18. März 1875 starb Freiligrath. Ein Komitee zur Errichtung eines Grabdenkmals gründete sich, das entschied, eine Bronzebüste von Bildhauer Adolf Donndorf auf einem Granitsockel zu errichten. Die Büste steht in einem reliefierten Rundbogen in edlen Renaissanceformen. Das Denkmal wurde am 24. Juni 1878 auf dem Uffkirchhof enthüllt. Der Nachlass von Ferdinand Freiligrath befindet sich im Goethe-und Schiller-Archiv Weimar sowie in den Landesbibliotheken Detmold und Dortmund. Folgende Veranstaltungen gibt es: Auf dem Uffkirchhof findet am morgigen Donnerstag, 17. Juni, um 11 Uhr anlässlich der 200. Wiederkehr des Geburtstages von Ferdinand Freiligrath eine Kranzniederlegung von Pro Alt-Cannstatt statt. Es spricht der Historiker Manfred Walz. Walz wird zudem am 17. Juni einen Vortrag in der AWO-Begegnungsstätte Seelbergtreff halten über Freiligraths Bedeutung für Stuttgart und Bad Cannstattt. Die Lesung in der Begegnungsstätte, Taubenheimstraße 87, beginnt um 17 Uhr und ist eine Veranstaltung der AWO Untere Neckarvororte und der SPD Bad Cannstatt. Der Eintritt ist frei. Am 25. Juni gibt es ein Kolloquium, veranstaltet vom Stadtarchiv um 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses, mit Vorträgen. Anmeldung unter Telefon 216-6327, per E-Mail unter www.stadtarchiv@stuttgart.de.