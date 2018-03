Freie Evangelische Schule hat neue Heimat

Esslingen (dob) – Noch sind die Verträge nicht in trockenen Tüchern, doch laut Marion Schmid-Moeck, Schulleiterin der Freien Evangelischen Schule (FBS) in Esslingen, spricht nichts mehr gegen den Kauf der alten Cellophan-Fabrik Berner in Mettingen (Foto). Damit hat die lange Suche nach einem größeren Schulgebäude ein Ende.