Anzeige

Nur wenige Frauen schafften es im Mittelalter berühmt, einflussreich und vor allem angesehen zu werden. So wie heute? Nicht ganz: Frauen galten als minderwertig, hatten weniger Rechte und dafür umso mehr Pflichten. Als Mädchen entschied der Vater für seine Tochter. Als Ehefrau und Mutter hatte der Mann das Sagen, erst der Witwenstatus bot der Frau einen Hauch von Freiheit. Geheiratet wurde früh, jedenfalls auf Seiten der Mädchen. Eine 14-Jährige galt als erwachsen und daher als heiratsfähig. Häufig war ihr Ehemann viel älter. Ein Mann heiratete später, da er erst finanziell abgesichert sein musste. So war es nicht selten, dass der Ehemann weit vor seiner Frau starb. Junge Witwen heirateten meist wieder, da sie versorgt sein mussten, Handwerkerwitwen vor allem standen unter Zeitdruck, da man ihnen nur für kurze Zeit erlaubte, das Geschäft ihres verstorbenen Mannes weiterzuführen. Wenn die Witwe über genug Geld verfügte, konnte sie sich in ein Kloster oder in ein Stift zurückziehen und dort ein frommes Leben führen. Dann gab es wieder den männlichen Klerus, der über sie gebot.

Eine Art Wohngemeinschaft für Witwen entstand ab dem 13. Jahrhundert in den so genannten Beginenhöfen. Dort fanden sich Frauen und Witwen zusammen, ungeachtet des Standes und schlossen sich zu religiösen Gemeinschaften zusammen. Diese Beginen legten nur ein Gelübde auf Zeit ab, sie konnten, wenn sie wollten, wieder ins weltliche Leben zurückkehren und auch heiraten. Eine gute Alternative für die Frauen. Dem Klerus missfiel das natürlich.

Dabei waren die Frauen doch die ersten Heilerinnen. Sie wussten um die Kräutlein, wenn uns ein Zipperlein plagte. Und sie brachten die Kinder zur Welt – als Hebammen. Auch diese Kunst war den Frauen vorbehalten. Nun geht, Ihr Marktbesucher, und lasst Euch bei den gelehrten Frauen in der Kräuterheilkunst unterweisen. Hört, was sie Euch lehren.

Sprechet höflich und geizet nicht

Seid gegrüßt, edle Reisende, Ritter, Hohe Frauen und einfache wackere Frauen und Männer aus dem Volke! Wie steht es um Euer Wohlbefinden? Mich deucht, Ihr fühlet Euch wohl auf unserm trefflichen Markte? Wisset, daß Ihr alles findet, was ihr brauchet. Richtet Euer Wort höflich und fein an die wackeren Leut an den Ständen, wenn Ihr Fragen habet. Bittet Sie frei heraus, die Feinheiten der Ware in Augenschein nehmen zu dürfen. Fragt, ob der Händler Euch seine Sachen zur Demonstratio vorführen könne. Erkundigt Euch höflichst, wieviele Taler Ihr aus Eurer Geldkatze kratzen müsst. Seid großzügig, geizet nicht! Gebet reichlich, es wird Euch im Himmelreich um ein Mannigfaltiges vergolten werden. Und wenn Ihr zechet, behaltet Würde! Rülpset und furzet nicht! Wenn Euch das Wasser zwickt, so erkundigt Euch aufs Artigste nach der Latrine. Nun denn, so gehabt Euch wohl. Habt Dank und Euch noch ein großes Gaudium!