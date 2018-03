Anzeige

EsslingenBeim Autokauf legen Viele das Hauptaugenmerk auf Attribute wie großer Kofferraum, sparsame Motoren und akzeptabler Preis. Das Outfit interessiert da weniger. Aber ebenso Viele legen Wert auf Pep und frische Farben, sie wollen kein Allerweltsfahrzeug sondern einen Hingucker als Auto. Dass es keine Quadratur des Kreises ist, um alles unter einen Hut zu bringen, das macht der neue Citroën C3 Aircross vor.

Das Mini-SUV des französischen Herstellers hat den Citroën C3 Picasso abgelöst und ist seit Mitte November bei den deutschen Citroën-Händlern. Seitdem hat es sich mehr als 7000 Mal verkauft, europaweit sogar mehr als 50 000 Mal. Sein einzigartiges Design setzt neue Maßstäbe im Segment der kleinen SUVs. Der 4,15 Meter lange Fünfsitzer basiert auf der gleichen Plattform wie der ebenfalls im vergangenen Herbst gestartete Opel Crossland X, kostet aber in der Basisversion mit 15 290 Euro rund 1500 Euro weniger.

Der kleine Franzose punktet mit zahlreichen Personalisierungsmöglichkeiten in Kombination mit zwölf Assistenzsystemen, die ihm vor kurzem auch die Bestwertung beim Euro Ncap-Crashtest bescherten. Mit 410 bis 520 Litern bietet der C3 Aircross nach Angaben von Citroën das größte Kofferraumvolumen in seiner Klasse. Die Rückbank kann zweiteilig um 15 Zentimeter längs verschoben werden und der Beifahrersitz lässt sich zusammenklappen, um Gegenstände bis zu einer Länge von 2,40 Metern zu transportieren. Das maximale Ladevolumen beträgt 1289 Liter.

Die Gepäckabdeckung lässt sich hochkant hinter der Rückbank verstauen, um den Transport von hohen Gegenständen zu erleichtern. Sind die Rückenlehnen der hinteren Sitze umgeklappt, entsteht dank doppeltem Kofferraumboden eine ebene Ladefläche. Komplettiert wird die Variabilität durch zahlreiche Ablagen. So ist etwa in den Türverkleidungen genug Platz für eine 1,5 Liter-Flasche. Überdies genießen die Passagiere dank des im SUV-B-Segment fast einzigartigen Panorama-Schiebedachs freie Sicht in den Himmel.

Insgesamt stehen acht Karosseriefarben zur Wahl, die sich mit drei verschiedenen Dachfarben kombinieren lassen. Citroën rechnet sage und schreibe 85 Designmöglichkeiten vor, die der Kunde innen und außen wählen könne. Durch die Traktionskontrolle („Grip Control“) und dem Bergabfahrassistenten („Hill Assist Descent“) eignet sich der Citroën C3 Aircross auch für Fahrten ins Gelände. Wie auch beim Crossland X ist ein konventioneller Allradantrieb nicht verfügbar. Dafür aber zwölf modernste Technologien, darunter ein Head-up-Display, sowie vier Konnektivitätslösungen, wie die kabellose Smartphone-Ladestation, runden das Angebot ab. Das kleine SUV ist mit pfiffigen Ablagen ausgestattet, darunter ein Fach in der Mittelkonsole zum Aufladen des Smartphones per Induktion.

Zahlreiche, teils optionale Assistenzsysteme wie Head-up-Display, aktiver Notbremsassistent (Active Safety Brake), Fernlichtassistent, Geschwindigkeitsbegrenzung durch Verkehrsschildererkennung sowie im Alltag nützliche Technologien wie Park Assist und das Navigationssystem Citroën Connect Nav ergänzen das Angebot. .

Wie beim Crossland X stehen auch beim C3 Aircross drei Benzinmotoren von 60 kW/82 PS bis 96 kW/130 PS sowie zwei Diesel mit 74 kW/100 PS oder 88 kW/120 PS zur Wahl. Der leistungsstärkste Benziner (PureTech 130) wird mit manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe angeboten. Der PureTech 110 ist wahlweise an ein Fünfgang-Schaltgetriebe oder an ein Sechsgang-Automatikgetriebe gekoppelt. Die Basisversion PureTech 82 wird mit manuellem Fünfgang-Schaltgetriebe geliefert. Bei den Dieselmotoren hat der BlueHDi 120 ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe und der BlueHDi 100 ein manuelles Fünfgang-Schaltgetriebe.

Mit dem C3 Aircross ist Citroën relativ spät auf den SUV-Zug aufgesprungen, legt aber noch dieses Jahr nach, nämlich mit der Einführung des größeren C5 Aircross, der bereits in China auf dem Markt ist und Ende des Jahres auch nach Europa kommt. Erstmals bei Citroen soll es dann auch eine Plug-in-Hybridversion geben, mit etwa 60 Kilometern rein elektrischer Reichweite.