„Paris“, „Brüssel“, „Saverne“, „Croissant“, „Crêpes“, „Opéra de la lune“, „Austausch“, „Corres“, „amitié franco-allemande“, „französischer Markt“, „Rhinocéros“, „absurdes Theater“, „Molière“ - um Assoziationen zu „Abi Bac“ gebeten, sprudelt es nur so aus zwölf glücklichen THG-Abi-Bac-Abiturienten heraus. Sie haben - zusätzlich zum deutschen Abitur - das französische Baccalauréat (kurz „bac“) erworben, das es ihnen ermöglicht, in Frankreich sogar an den „Grandes Ecoles“ zu studieren. Dass dieser Doppel-Abschluss großen Einsatz von ihnen verlangte, verschweigen die Schüler nicht: „Es war Arbeit und Vergnügen“, bringt es Alessa Voß auf den Punkt und Pierre Bounin ergänzt: „Mais nous sommes en famille“ und spielt damit auf den besonderen Zusammenhalt in der Gruppe an. Auf den weist auch Timo Steinsberger hin: „Seit der fünften Klasse haben wir Französisch zusammen, später kamen dann noch Geschichte, Gemeinschaftskunde und Geografie auf Französisch dazu, das war schon etwas Besonderes, und dann noch die vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten, all das schweißt zusammen.“ Cordula Morche, von ihren Schülern im Spaß liebevoll „Maman Morche“ genannt, kann das bestätigen; sie kennt die Schüler seit der fünften Klasse und hat zusammen mit ihrer Kollegin Ulrike Conrad den bilingual-französisch Zug am THG aufgebaut. Was 2004 begann und mittlerweile ein fester Bestandteil des THG ist, kam dieses Jahr mit dem Abi-Bac zum ersten Mal zum Abschluss. Interessant und spannend waren alle acht Jahre auf dem Weg dorthin, da sind sich die Schüler einig, besonders aufregend aber seien die Abiturprüfungen gewesen, denn die schriftlichen Arbeiten wurden nicht nur von den THG-Lehrkräften, sondern auch in Frankreich von Muttersprachlern bewertet; und auch bei den mündlichen Prüfungen musste man sich vor den Prüfungsbeauftragten der „Académie Strasbourg“ beweisen. „Da wollte man es dann besonders gut und richtig machen“, meint Daniela Schwaiger mit einem Lächeln. Und das hat geklappt! Alle zwölf THG-Abi-Bac-Abiturienten haben die Bewertung „Serie S“ bekommen, Marc und Timo Steinsberger haben sogar mit einem „très bien“ abgeschlossen. Das THG gratuliert ganz herzlich und verabschiedet seine ersten Bilis mit: „Bon vent à tous, et que vos rêves se réalisent!“ Mögen eure Träume sich erfüllen!