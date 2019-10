EsslingenIn Deutschland ist Krebs nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. An diesem Freitag ab 16 Uhr ist Swen Weßendorf, leitender Oberarzt am Klinikum Esslingen, unser Gast in der EZ-Fragestunde und beantwortet Ihre Fragen rund um das Thema. Schicken Sie diese einfach bis Donnerstag, 12 Uhr, an online.redaktion(at)ez-online.de oder kommentieren Sie den Beitrag auf der EZ-Facebook-Seite.