StuttgartDiesen Wasenbesuch habe er sehr ungern vorgenommen, gab Michael Föll zu. Denn der Wasenbürgermeister war zur Beschickerversammlung aufs Frühlingsfest gekommen, um seine Amtskette abzugeben. „Ich hätte die Kette gern zeitlebens getragen.“ 15 Jahre lang war Föll Wasenbürgermeister. Ein Amt, das man sich verdienen muss und nicht zwangsläufig wegen der Zuständigkeit als Bürgermeister der Stadt Stuttgart erhält. Denn es wird einem vom Schaustellerverband Südwest verliehen. Föll war im März vom Rathaus ins Kultusministerium gewechselt. Doch Fölls Herz schlägt schon seit Kindesbeinen an für die Wasenveranstaltungen Frühlings- und Volksfest. Er ist in Bad Cannstatt geboren und noch immer wohnhaft. „Ich habe es immer als Ehre angesehen, Wasenbürgermeister zu sein, aber auch als Verpflichtung.“ Gerne habe er zur Weiterentwicklung der Wasenveranstaltungen beigetragen und versucht, „dabei nicht im Wege zu stehen“. Ohne Schausteller, Marktkaufleute und Festwirte würde es die Volksfeste nicht geben, zollte er den Beteiligten ein großes Lob. Die Veranstaltung zum 200. Geburtstag des Volksfestes 2018 habe ihre Bedeutung für Stadt und Land in den Mittelpunkt gerückt. Seinem Nachfolger wünscht er die gleiche Leidenschaft. „Zum ersten Mal nehme ich Ihnen etwas ab“, meinte Mark Roschmann, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Südwest, als er die Amtskette entgegennahm. Man habe gemerkt, dass Föll seine Arbeit sehr gerne und sehr gut gemacht habe. Es gab aber nicht nur lobende Worte für den scheidenden Wasenbürgermeister. Der Deutsche Schaustellerbund (DSB) verlieh Föll die Ehrennadel in Gold, die höchste Auszeichnung des 4500 Mitglieder zählenden DSB. Die Nadel gab es für den Einsatz zugunsten der Schausteller. „Sie haben stets die schützende Hand über uns gehalten“, begründete DSB-Vizepräsident Thomas Meyer. Föll sei der Fels in der Brandung gewesen. Auch Marcus Christen, der für den Wasen zuständige Abteilungsleiter, dankte Föll für 15 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit, Einsatz und Fleiß. Föll sei stets offen für neue Ideen gewesen und nur so hätten sich die beiden Feste so gut entwickeln können.