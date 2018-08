Anzeige

EsslingenFord ist auf dem Vormarsch: 156 510 neu zugelassene Pkw bedeuten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 5,4 Prozent. Mit 7,3 Prozent Marktanteil verteidigt Ford Platz 4 im Markenranking. Interner Spitzenreiter ist die auslaufende dritte Generation des Focus mit 34 083 Zulassungen. Damit die Erfolgsgeschichte des Kompaktmodells so weiter geht, hat Ford mächtig investiert: Für die Entwicklung der vierten Focus-Generation wurden 600 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen gesteckt, die sich in einer „hochwertigen Verarbeitungsqualität“ widerspiegeln werden. Damit garantiert der Hersteller den „besten Ford aller Zeiten“.

Zu einem Verkaufspreis ab 18 700 Euro (weniger als zuvor) kommt der neue Focus im September auf den Markt. Der Bestseller läuft im Werk Saarlouis vom Band, und zwar als 5-türige Fließheck-Limousine, als Kombi (Turnier) sowie – für ausgewählte Märkte außerhalb Deutschlands – auch als 4-türige Stufenheck-Limousine. Sechs Ausstattungslinien sind verfügbar: Trend, Cool & Connect, Titanium, ST-Line, Vignale und der voraussichtlich Anfang 2019 auf den Markt kommende Active (die erste Crossover-Variante des Focus).

Erstmals mit Achtgang-Automatik

Erstmals ist für den Focus eine Achtgang-Automatik (Joint-Venture mit GM) und ein Headup-Display verfügbar. Punkten soll er aber vor allem mit seinem modernisierten Design, einem größeren Platzangebot und zahlreichen Assistenzsystemen. Unter anderem gibt es adaptive LED-Scheinwerfer, einen Abstandstempomaten sowie einen Notbremsassistenten. Außerdem wurde die Konnektivität verbessert. So bietet Ford den Focus nicht nur mit Sprachsteuerung und induktiver Ladeschale fürs Handy an, sondern rüstet ihn auf Wunsch auch zum mobilen Hotspot auf. Für mehr Fahrspaß sollen eine serienmäßige Fahrprofilregelung sowie ein optionales Fahrwerk mit elektronischer Dämpferregelung sorgen.

In Fahrt bringen den Focus, der den Euro-Ncap-Crashtest mit Bestnote bestanden hat, eine Reihe neuer oder stark modifizierter Motoren. Bei den Benzinern setzen die Kölner nach eigenen Angaben ausschließlich auf Dreizylinder, die nun bei Teillast einen Zylinder abklemmen.

Als 1,0-Liter gibt es den Focus mit 62 kW/85 PS, 74 kW/100 PS und 92 kW/125 PS. Als 1,5-Liter kommt der Dreizylinder auf 110 kW/150 PS oder 134 kW/182 PS. Daneben bringt Ford einen neuen Vierzylinder-Diesel, den es ebenfalls in unterschiedlichen Konfigurationen gibt: als 1,5-Liter mit 70 kW/95 PS oder 88 kW/120 PS oder als 2,0-Liter mit 110 kW/150 PS. Obwohl das Auto um ein paar Millimeter auf 4,38 Meter gewachsen ist, speckt der Focus um bis zu 88 Kilogramm ab. Zusammen mit einem deutlich reduzierten Luftwiderstand und den neuen Motoren verspricht Ford deshalb einen Verbrauchsvorteil von bis zu zehn Prozent.

Der Gepäckraum ist ausreichend, um selbst voluminöse Gegenstände transportieren zu können. Beispiel 5-türige Limousine: Ohne umgeklappte Rücksitzbank legt das Ladevolumen gegenüber dem Vorgänger um 25 auf 341 Liter zu. Bei umgeklappter Rücksitzbank wächst das Ladevolumen um 92 auf 1354 Liter. Beispiel Turnier: Die Ladelänge am Boden, also von der Ladekante bis zu den Rücksitzen, wächst gegenüber dem Vorgänger um 28 Millimeter. Werden die Easy-Fold-Rücklehnen durch den Zug an einem Hebel umgeklappt, legt die Ladetiefe von der Ladekante bis zu den Vordersitzen um 165 Millimeter zu. Das maximale Ladevolumen beträgt beim Kombi nun 1653 Liter.

Für den neuen Focus ist erstmals ein interaktives Fahrwerkssystem mit adaptiver elektronischer Dämpferregelung CCD (Continuously Controlled Damping) verfügbar. Das System ist als Wunschausstattung für die 5-türigen Limousinen mit Multilink-Hinterachse erhältlich. CCD setzt im Zwei-Millisekunden-Rhythmus die Informationen der Federung, der Lenkung und der Bremse um und passt das Ansprechverhalten der Stoßdämpfer zugunsten des bestmöglichen Federungskomforts entsprechend an. Dabei erkennt das System sogar Schlaglöcher auf der Straße: Überrollt der Reifen die vordere Kante, reagiert der Stoßdämpfer entsprechend und verhindert, dass das Fahrzeug zu tief eintaucht. An der Hinterachse funktioniert dies noch besser, da die Federung von der Vorderachse entsprechend „vorgewarnt“ wurde und hierdurch noch frühzeitiger reagieren kann. Entsprechend weicher fällt der Kontakt mit der hinteren Schlaglochkante aus.