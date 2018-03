Anzeige

Johannesburg (dpa) - Die FIFA zeigt wieder Härte. Bis spätestens Montag, 18 Uhr, muss die Auflösung des nigerianischen Fußball-Verbandes durch Präsident Goodluck Jonathan rückgängig gemacht werden oder das westafrikanische Land wird von der FIFA suspendiert. Dieses Ultimatum wurde Nigerias Präsidenten schriftlich mitgeteilt, erklärte FIFA-Sprecher Nicolas Maingot gestern in Johannesburg. Eine von Jonathan eingesetzte Kommission zur Neuaufstellung des Fußball-Verbandes werde nicht anerkannt.

Wurde die Einmischung von Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy in die Verbandsbelange der FFF noch erstaunlich klaglos hingenommen, bekommt nun Nigeria die starke Hand des Weltverbands ­FIFA zu spüren. Um der Dringlichkeit Nachdruck zu verleihen, wurde der Nigerianer Amos Adamu - wie Franz Beckenbauer Mitglied der ­FIFA-Exekutive - für eventuelle Last-Minute-Gespräche als Vermittler nach Lagos entsandt.

Präsident Jonathan hatte nach dem sieglosen Ausscheiden der „Super Eagles“ in der WM-Vorrunde den nationalen Verband eigenmächtig aufgelöst und das Nationalteam für zwei Jahre von allen internationalen Wettbewerben zurückgezogen. Dies widerspricht den Statuten der FIFA, die jede staatliche Einmischung in die Angelegenheiten der nationalen Verbände verbietet. Allerdings ist der mächtige Weltverband diesmal ein wenig in der Klemme. Mit einer Suspendierung würde genau das erreicht, was auch Jonathan mit seiner populistischen Marschroute androht: Nigeria müsste bei künftigen Turnieren zusehen. Suspendierung ist die schlimmste Strafe, die der Weltverband verhängen kann, im Fall Nigeria könnte sie vorerst wirkungslos sein.