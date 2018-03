Anzeige

(if) - Dass Bad Cannstatt und die Neckarvororte voller Sagen stecken, dass beweist der Stuttgarter Historiker und Journalist Ulrich Gohl in seinem neuen Buch. Gohl hat die Sagen alle für sein neues Buch in jahrelanger Arbeit zusammentragen. Erschienen ist es im Stuttgarter „Verlag im Ziegelhaus“. Vor neun Jahren gab es eine Restauflage des Nachdrucks von Friedrich Nicks „Stuttgarter Chronik und Sagenbuch“. Als es herauskam, war es schon nach wenigen Tagen vergriffen.

Seither sammelt der Stuttgarter Autor Ulrich Gohl alles, was er an Sagen aus oder über Stuttgart und seine Bezirke auftreiben kann. So sind es insgesamt 115 verschiedene Texte geworden, die er gefunden hat.

Das Buch ist in verschiedene Sagenarten unterteilt. Auch ein Ortsregister am Ende erleichtert das Suchen der Sagen auf bestimmte Stadtbezirke. Den Löwenanteil machen die historischen Sagen aus, die teilweise als Kunstsagen einen nachweisbaren Autor haben.

Da finden sich Geschichten von edlen Rittern, blutrünstigen Verbrechern und betrügerischen Goldmachern. Dazu kommen mehr als zwei Dutzend fantastische Sagen, in denen seltsame Geister, weiße Frauen und hilfsbereite Erdmännchen herumspuken.

Viele der Sagen kommen wortwörtlich in der Gestalt daher, wie sie in alten Chroniken erstmals schriftlich festgehalten wurden. Einige hat der Herausgeber auch selbst geschrieben und die überlieferten Motive ausgeschmückt. Nicht nur im alten Stuttgart ist der Sammler fündig geworden, er bringt auch Texte aus fast allen Stuttgarter Stadtteilen. Das Buch umfasst 400-Seiten und zeigt zudem fast 80 meist historische Illustrationen, die viel aus der jeweiligen Zeit erzählen. Die Zeichnungen zu den fantastischen Sagen hat der Stuttgarter Comic-Zeichner und Kunstprofessor Jochen Ehmann beigesteuert.

Und wer in den einzelnen Geschichten schmökert, findet auch einiges aus Bad Cannstatt, etwa die Geschichte um die Cannstatter Kanne, aber auch die Sage von einem Cannstatter Lügenschmied, der unglaubliches erlebt und vielerlei gefährliche Situationen ohne Probleme überlebt. Eine skurrile Zeichnung macht diese seltsame Persönlichkeit deutlich und unvergesslich.

Auch aus Hofen gibt es sagenhafte Neuigkeiten. So geht es beispielsweise um die Belagerung der Hofener Burgruine durch die Schweden im Dreißigjährigen Krieg, die zwei Laib Brot forderten. Da es nur eins gab, fiel die Burg. Untertürkheim ist Schauplatz einer Schlacht, wie auch der alte Stich zeigt. Vielerorts darf der Leser staunen über die Geschichten und Histörchen, die auch ihre Ausschmückungen erfahren. Dennoch steckt ein Funken Wahrheit drin. Das Buch gibt dem Leser Anregungen , die verschiedenen Stadtteile Stuttgarts besser zu verstehen.

Das große Stuttgarter Sagenbuch. Herausgegeben von Ulrich Gohl. Verlag im Ziegelhaus, Stuttgart. ISBN 978-3-925440-18-2. Ortsregister, Fadenheftung, in Kunstleder gebunden, Lesebändchen, 400 Seiten, 79 meist historische Abbildungen, 24 Euro.