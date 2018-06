Stuttgart - Auch im dritten Spiel der Oberligasaison konnten die Basketballerinnen des ESV Rot Weiß Stuttgart das Spielfeld nicht als Siegerinnen verlassen. Beim Lokalrivalen MTV Stuttgart unterlagen die ESV-Damen mit 37:44.

Erneut mit nur sechs spielfähigen Akteuren angetreten, gerieten die Cannstatterinnen gegen die Damen vom MTV Stuttgart sofort wieder in Rückstand und liefen diesem bis zur ersten Viertelpause hinterher. Quasi mit der Schlusssirene des ersten Abschnittes sicherte man sich aber dennoch eine 9:8-Führung. Dies war möglich, da man die Reboundarbeit an diesem Tag deutlich verbessert anging und in der Verteidigung