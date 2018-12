FC Stuttgart - TBU II 3:3 Bereits in der ersten Minute wurden die Hausherren kalt erwischt. Nachdem man den Gegner, wie im gesamten Spiel, im Mittelfeld viel zu einfach den Ball erobern ließ, spielte dieser einen schönen Angriff über den Flügel erfolgreich zu Ende und ging per Kopfballtor in Führung. Danach bemühte sich der FC um den Ausgleich und kam nach einer Viertelstunde zum 1:1. Nach einem Eckball von Tayar war es der aufgerückte Kizilgül, der per Kopf den Gleichstand herstellte. In der Folge schaltete der FC einen Gang hoch und kam zu Chancen. In der 25. Minute setzte Morais einen Freistoß an die Latte und die klarste Chance