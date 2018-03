Anzeige

Vor Kurzem starteten 38 Ruiter Albvereinler mit dem Bus in Richtung Österreich. Erstes Ziel war die Montafoner Bergwelt. Die Fahrt führte über Bludenz, Schruns, Gaschurn und weiter auf der in 30 Kehren sich hoch schlängelnden Silvretta-Hochalpenstrasse. Dort bot sich den Ruitern ein imposanter Blick auf die umliegende Berglandschaft mit dem 3312 Meter hohen Piz Buin und den darin eingebetteten Silvrettasee. Wegen eines Unwetters tags zuvor war eine Weiterfahrt durchs Paznauntal nicht möglich und so ging es in flotter Fahrt durch das Kloster- und Stanzertal dem Oberen Inntal entgegen. Gegen Nachmittag kamen die Ruiter Albvereinler dann im Örtchen Pfunds, das nahe der Grenzen zur Schweiz und Italien liegt, an. Dort wurde im gemütlichen Hotel „Zum Kreuz“ Quartier gemacht.Tags darauf fuhren die Ausflügler durch das romantische Unterengadin in Richtung St. Moritz. Auf dem Weg dorthin besuchten sie das Örtchen Guarda mit seinen prächtigen Scraffiti geschmückten Häusern. Anschließend ging es weiter zu den mitten in der Seenlandschaft der imposanten Engadiner Bergwelt lie-genden Orten Silvaplana und Sils Maria. Auf der Rückfahrt wurde in St. Moritz eine längere Rast eingelegt. Am anderen Morgen fuhren die Ruiter über den Reschenpass, vorbei am etwas verschlafenen Haidersee und dem alten romanischen Kirchturm von Graun, mit Blick auf den majestätischen Ortler und der Königspitze hinab in das sommerliche Südtiroler Vinschgau zur Kurstadt Meran. Dort besuchten die Ruiter das historische Weingut Schloss Rametz. Nach einem Gang durch das Museum des Hauses ging es dann zu einer Weinprobe, wo man sich die hauseigenen Weine wie den Blauburgunder, den Cabernet Sauvignon und Merlot gut schmecken ließ. Wegen der großen Hitze kürzten die Ausflügler den an-schließend geplanten Bummel durch die Meraner Altstadt ab und suchten anstatt zu Flanieren ein gemütliches Lokal auf. Am Abend wartete dann im Hotel Kreuz ein Musiker auf die Wanderfreunde. Die Müdigkeit war wie weggeblasen und so wurde bis zum späten Abend getanzt und gesungen. Auf der Heimreise am nächsten Tag ging es dann über den, Zirlerberg, Mittenwald, Garmisch und Eibsee zur Mittagspause nach Reutte. Am Abend fand dann auf der Schwäbischen Alb in Hohenstadt bei einem Vesper und einem guten Viertele die­se schöne Fahrt den Abschluss.