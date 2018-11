Fahr-Gedächtnisschwimmen

SVC-Wettkampf am Wochenende in Sindelfingen

Bad Cannstatt/Sindelfingen (red) - Am kommenden Samstag und Sonntag, jeweils ab 9 Uhr, veranstaltet der SV Cannstatt zum 40. Mal das Internationale Dr. Otto Fahr Gedächtnisschwimmen und lädt auf die 50 m Bahn in das Badezentrum nach Sindelfingen ein. Otto Fahr war der erste Weltklasseschwimmer des SVC und gewann 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm die Silbermedaille.