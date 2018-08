Anzeige

Die Hauptversammlung des Sportvereins Mettingen fand in der Vereinsgaststätte Schlemmertöpfle statt. Der Vorstandsvorsitzende und Vorsitzende für Sport und Verwaltung, Werner Schreiber, begrüßte die Anwesenden und dankte allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich dem Verein zur Verfügung stellen. Milanko Malbasic, Vorstand für Finanz- und Vermögensverwaltung, wies darauf hin, dass er sich in seinen neuen Posten noch reichlich einarbeiten muss. Die Kassenprüfer Klaus Albrecht und Kurt Langer hatten keine Beanstandungen. Milanko Malbasic berichtete in Vertretung des erkrankten Abteilungsleiters Mato Jurkovic, dass es schwirig ist, die Fußballabteilung am Leben zu erhalten. Ein neuer Trainer und es gibt wieder eine F-Jugend.Jürgen Zocher freut sich, dass die Handball-C-Jugendmannschaften in der vergangenen Saison richtig abgeräumt haben. Siegfried Leisterer berichtete für die Tennisabteilung von der Kooperation „Schule und Verein, mit der Grund- und Hauptschule Mettingen, die tennisbegeisterten Schülern die Sportausübung auf der vereinseigenen Anlage ermöglicht. Der Tischtennisbericht kam von Kurt Langer. Der Aufstieg in die Kreisklasse B entspricht dem Können der Mannschaft. Für die Sportkegler berichtete Heinz Konrad, dass Giovanni Sanna die Traumzahl von 1008 Holz erreicht hat. Mit sechs Herren- und einer Frauenmannschaft ging man auf Punktejagd. Bei der Abteilung Turnen gibt es eine neue Kinderturngruppe im Alter von vier bis sechs Jahren unter Leitung von Sarah Müller.Zur Neuwahl stand der Posten des Vorstands für Finanz- und Vermögensverwaltung. Dazu wurde Milanko Malbasic für zwei Jahre gewählt. Werner Schreiber ist noch ein Jahr im Amt.Es folgten die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten die Ehrenmitgliedschaft Karl Clauss, Klaus Rinderspacher, Kurt Schneider. Für 40 Jahre Mitgliedschaft ging die Goldene Nadel an Sonja Ehinger, Georg Göckes, Ernst Huschka. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten die Silberne Nadel Branko Blazic, Erhard Baumgartner, Jochen Clauss, Ernst Faulhaber, Markus Gschwind, Lore Haidle, Liane Keller, Carmen und Gerhard Köhle, Sieglinde Konrad, Ursula und Norbert Wojclechowski.