Wenn man einige Jahre weit entfernt vom Neckarstrand verbracht hat, könnte die Heimkehr durchaus masochistische Züge annehmen. Olaf Nägele ist es - ein Stück weit zumindest - so gegangen. Der Texter, Journalist und Autor hat in München und Hamburg den Duft der großen weiten Welt geschnuppert und lebt heute wieder in Esslingen. Seine Erlebnisse mit den ethnologischen Eigenarten der schwäbischen Lebensart hat Olaf Nägele liebevoll-satirisch in den Erzählbänden „Maultaschi Goreng“ und „Ha Noi Express“ beleuchtet. Kostproben servierte er bei der offenen Erwachsenenbildung in der Gemeinde St. Josef.Untermalt wurde Olaf Nägeles Lesung von den schrägen, singenden Klängen Ingo Anhenns, der die exotischen Ausflüge in heimatliche Gefilde mit einem noch exotischeren Instrument begleitete, der indischen Sitar. Der Titel der Lesung „Maultaschi Goreng mit Pläng“ stimmte auf die ungewohnte Kombination ein, die die Gäste problemlos goutierten. Zur Pause wurde das „Pläng“ von den Damen des Teams der Erwachsenenbildung als scharfe Sauce zu Maultaschen kulinarisch uminterpretiert, was den Gästen ganz gut gefiel.Bei der Lesung stimmte auch die Interaktion zwischen Autor und Publikum, denn auch das (literarisch notwendige) Telefonklingeln des ebenso rührigen wie nervigen Taxifahrers „Herrn Schraidle“ wurde lautmalerisch von einer Dame aus der ersten Reihe produziert. Zum „Pläng“ gab es also das „Ringring“. Herr Schraidle, der im Buch den „Ha Noi Express“ fährt, ist immer willig, den Autor und Journalisten Nägele mit so mancher Idee für eine Veröffentlichung in der Lokalpresse zu inspirieren. Das Angebot „All you can eat“, das zum unbegrenzten Genuss einlädt, sollte seiner Meinung nach mit der Warnung „Kann zu einem Ranzen führen“ ergänzt werden.Nägeles Geschichten beginnen oft harmlos. Irgendwann kippt die Schilderung des Alltäglichen ins Aberwitzige. Etwa, wenn sich die Besucher einer Weinbergwanderung völlig enthemmt zwischen den Reben des Schenkenbergs tummeln. Nach verschiedenen Gläsern mehr oder weniger edler Tröpfchen gieren die Gäste aus Amerika nicht nur nach der für vier Stempel versprochenen Überraschung, sondern führen eine Polonaise durch die Rebreihen an. Und sogar dem unbescholtenen Einheimischen, der wider besseres Wissen mitgekommen ist, treibt es nur noch die Schamesröte ins Gesicht, wenn ihm am nächsten Tag der Nachbar zuraunt: „Ich weiß, was du im Weinberg getan hast.“