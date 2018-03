Nach dem Torfestival vor einer Woche in Hügelsheim, als die Rhinos gegen Freiburg mit 10:12 unterlagen, stand dieses Spiel im Zeichen zweier guter Torhüter, die in den 60 Minuten gerademal drei Gegentreffer zuließen. Die Rebels begannen im ersten Drittel furios und erspielten sich ein Übergewicht, wobei die Rhinos bei ihren Kontern immer gefährlich waren. Beide Sturmreihen scheiterten aber immer wieder an dem Ex-Stuttgarter Anton Lukin im Tor der Rhinos und Dusan Strharsky im Tor der Rebels. Auch im zweiten Drittel hielten beide Torhüter ihren Kasten sauber, so dass es mit einem 0:0 ins letzte Drittel ging.Im dritten Drittel war es dann ausgerechnet der