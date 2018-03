Anzeige

Nachdem der große Traum nicht verwirklicht werden konnte, ein Waisenheim für Kinder in Brasilien aufzubauen, hat sich das Esslinger Lehrerehepaar Ulrike und Wolfgang von Stryk mit den Mitgliedern des Vereins Esperança (Hoffnung) darauf verständigt, Gutes für Kinder in ihrer Heimatstadt Esslingen zu tun.

Seit zwei Jahren engagieren sie sich nun persönlich durch anspruchsvolle, abwechslungsreiche Ferienprogramme für Kinder von Esslinger Familien. Darüber hat sich ihre frühere Schule, die heutige Katharinenschule, gefreut und stellt gerne die Räume dafür zur Verfügung. Während der Ferienzeiten (Sommer, Herbst, Ostern, Pfingsten) wird Betreuung an vier Wochentagen geboten, in der Regel von jeweils 10 bis 16 Uhr mit gemeinsamem Mittagessen in der Schulküche (Kochen und Einkaufen gehören dazu). Dann gibt es den Tag über eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten, an Ausflügen und Exkursionen, Theater- und Kunstprojekten, mit einer Computerschulung mit Hilfestellungen bei Fragen zu Schule, Berufswahl und Ausbildung, auch mit der Herstellung von ersten persönlichen Kontakten in die Arbeitswelt. Ganz viel Zeit und offene Ohren für Gespräche und für die Bedürfnisse der Jugendlichen sind ebenso selbstverständlich wie Hilfen bei alltäglichen Problemen.

Zudem ging es zur Zugspitze mit Schnee im Hochsommer. Oder man hat auf einer Burg übernachtet mit Abenteuerprogrammen wie Abseilen in Schluchten oder Kanufahren auf der Donau. Man war in der Kochschule von Jörg Ilzhöfer, hat Esslingen unterirdisch und von ganz oben, also von den Türmen der Stadtkirche aus, gesehen. Selbst nach München ging es in die Filmstudios und zum besonderen Abschluss zum vornehmen Essen in Schuhbecks „Orlando“ am Platzl.

All das konnte aus den Spenden, die der Verein Esperança in den letzten Jahren erarbeitet und gesammelt hatte, finanziert werden.

Das zweite Standbein der Zuwendungen, die der Verein 2014 tätigte, war eine kräftige Finanzspritze für den Start des Kulturrucksacks in der Stadt. Mit der Spende von 4500 Euro wird die Theaterpädagogik der WLB finanziert. Seit Schuljahresbeginn nehmen alle Klassen fünf der Sekundarschulen der Stadt daran teil. Kultur und Theaterarbeit sind immer Anliegen des engagierten Lehrerpaares gewesen. Nun hilft das Geld, eine Vor- und Nachbereitung in den Klassen durch Theaterpädagoginnen zu ermöglichen. Der Verein freut sich vor allem darüber, dass es gelungen ist, das lange diskutierte Projekt auf stabile Beine zu stellen.