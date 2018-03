Anzeige

Esslingen (biz) - Wenn in gut zwei Wochen um die 840 Kinder an einer weiterführenden Schule in Esslingen anfangen, geht jeder vierte bis fünfte Fünftklässer in die Breslauer Straße 19 nach Oberesslingen. Das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) bringt es mit rund 180 Neuzugängen auf sechs Züge und damit erstmals auf zwei mehr als das Mörike, das stabil auf hohem Niveau bleibt.