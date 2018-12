Es weihnachtet wieder

Kreis Esslingen (hir) – Es ist Adventzeit: Das war in Plochingen, Lichtenwald und Ostfildern am Wochenende unübersehbar. Weihnachtlich geschmückte Stände zogen das Publikum dort an. Und mancher Weihnachtsmarkt lockt mit kurriosen Eigenheiten: In Ruit schwangen Didgeridoo-Klänge durch die Budenstraßen, in Plochingen zeigten Frauen aus Eritrea, wie dort Kaffee zelebriert wird.