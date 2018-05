Anzeige

Herrlichstes Wetter herrschte beim viertägigen Ausflug der Feuerwehr- Altersabteilungen Sulzgries und Wäldenbronn nach Berchtesgaden und rund um den Königssee. Das erste Erlebnis war für die 34 Ausflügler die Fahrt mit der Seilbahn auf den Aussichtsberg Hochfelln. Beim Gipfelrundweg lugten im Süden die Berge und im Norden der Chiemsee zwischen den Wolken hindurch. In Schönau wurde dann Quartier bezogen. Das nette Dörflein am Königssee lernten die Esslinger bei einer Kutschfahrt kennen.Spannend war die Führung auf der ersten Kunsteisbahn der Welt - der Bob-, Skeleton- und Rodelbahn. Die obligatorische Schifffahrt auf dem Königssee mit Echoblasen und Kaffeepause in St. Bartholomä fehlte nicht.Nach einer Aussichtsfahrt auf der Roßfeldhöhenstraße ging es mit dem Postbus die imponierende Kehlsteinstraße hoch. Durch einen Tunnel und mit dem prunkvollen, messingverkleideten Aufzug erreichte man das Kehlsteinhaus.Nach einem gemütlichen Bummel in Berchtesgaden gab es viel zu lachen im Bauerntheater mit dem Stück „Die lustige Brautnacht“. Lustig und interessant war am letzten Tag der Reise die Besichtigung des Salzbergwerks von Berchtesgaden mit Grubenzug, Rutschen und unterirdischem Salzsee in Bergmannskluft. Zum Abschied von den Bergen gab es noch ein Mittagessen im Klostergasthof mit ebenfalls herrlicher Aussicht auf den Chiemgau.