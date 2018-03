Fellbach (red) - Im fünften Anlauf hat es geklappt: Landesligist SV Fellbach feierte durch einen 1:0 (0:0)-Heimsieg über den TSV Münchingen den ersten Dreier der Saison und steht nun auf dem 13. Tabellenplatz. Dabei bewies SVF-Trainer Markus Kärcher ein glückliches Händchen. Denn er wechselte in der 69. Minute Ferdi Ayaz für Maurice Klaus ein und zehn Minuten später ließ sich dieser zum Tor des Tages gratulieren.

Der Sieg für die Fellbacher ging in Ordnung. Die Gäste aus Münchingen konnten nämlich nur in der Anfangsphase der Partie die ein oder andere Möglichkeit verbuchen. Ansonsten gab der SV Fellbach den Ton an, vergab einmal