Anzeige

Stuttgart - Zwei Monate nach dem Zweitligaauftakt haben die Wasserballer des SV Cannstatt ihre Durststrecke beendet. Vor heimischer Kulisse schlug das junge Team um Kapitän Lennart Löscher die SGW Leimen/Mannheim verdient mit 13:12 (3:5,3:2, 2:1, 5:4).

Immer wieder knappe Niederlagen, Pech im Abschluss und häufig auch eine Armada an selbst verschuldeten Fehler: Die Wunden saßen zum Jahresabschluss 2017 tief bei den Zweitligawasserballern des Traditionsvereins. Beinahe resigniert verabschiedeten sich viele Spieler in die Winterpause, die bereits kurz nach Neujahr durch ein intensives Trainingsprogramm beendet wurde, das Trainer Andras Feher bewusst auf die zahlreichen Herausforderungen in der Liga angepasst hatte. Und die Arbeit scheint Früchte zu tragen.

Die vor dem Jahreswechsel noch häufig kritisierte Trägheit im Umschaltspiel, die oft vertändelten Chancen vor dem gegnerischen Tor und nicht zuletzt die mehrfach fehlende Konzentration waren Punkte, die deutlich verbessert wurden. Und der Sieg gegen die starken und erfahrenen Leimener war bei Weitem kein Selbstläufer. Gleich in der Anfangsphase zeigten die Gäste - trotz eines präzise platzierten Führungstreffers durch Finn Julius Wörn - ihre nach wie vor bestehende Klasse und zogen bis zur ersten Viertelpause auf 5:3 davon.

Ein solides Resultat, das jedoch keineswegs zum Ausruhen ausreichte, wie die Cannstatter gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnittes eindrucksvoll bewiesen. Mit einer nach anfänglichen individuellen Fehlern immer sicherer und mutiger agierenden Abwehr im Rücken drehte der Lokalmatador nun auch in der Vorwärtsbewegung deutlich auf und verwandelte den knappen Rückstand binnen weniger Minuten in eine Pattsituation, die für die zweite Hälfte hochdramatische Spielszenen versprach. Und an denen mangelte es nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht.

Zu häufig scheiterten die Cannstatter jedoch vor dem gegnerischen Tor, sodass sich bis tief in den letzten Spielabschnitt keines der beiden Teams absetzen konnte. Die aus Cannstatter Sicht bisher beste Verteidigungsleistung der Saison sicherte den Gastgebern nach intensiven 32 Spielminuten den wohlverdienten Sieg: Gleich mehrmals verloren die Gäste bereits vor dem Aufbau einer ernstzunehmenden Torschusssituation den Ball an die zweikampfstarken Cannstatter, die zudem in dem couragiert auftretenden Jungtalent Finn Julius Wörn, dem Linkshänder Adrian Thran und dem eigentlich als Centerverteidiger eher defensiv geforderten Miles Müller gleich drei Torgaranten aufbieten konnten, die für die nötigen Tore auf dem Weg zum Sieg sorgten. Selbst der kurz vor Schluss erzielte Anschlusstreffer der Kurpfälzer zum 12:13 konnte schlussendlich nicht vermeiden, auf was man im Mombachbad so sehnlichst gewartet hatte: Die nicht nur psychisch so wichtigen ersten Zähler der Saison.

Viel Zeit, um den Sieg zu feiern, bleibt den Cannstattern jedoch nicht. Bereits heute Abend wartet ein weiteres Schwergewicht der zweiten Liga auf die Cannstatter. Der PSV Stuttgart reist aus Vaihingen an und wagt um 20.45 Uhr den Sprung in das frische Quellwasser des Mombachbades. Das zumindest wird angesichts des Stadtderbys sicherlich zu einem Hexenkessel - mit gar nicht mal so schlechten Karten für die nun deutlich optimistischer wirkenden Gastgeber.

Die Tore für den SV Cannstatt erzielten: Tim Kraut, Lennart Löscher, Julian Thran (je 1), Adrian Thran (2), Miles Müller (3), Finn Julius Wörn (5). Felix Heck