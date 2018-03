Erster Punkt

Handball-Bezirksligist HSG Ga-Ga spielt 22:22

Gaisburg - „Das Runde muss ins Eckige“, heißt es so schön. Hört sich aber leichter an als es ist. Zumindest am vergangenen Samstag hatte die HSG Gablenberg-Gaisburg so ihre Schwierigkeiten damit, diese Weisheit in die Tat umzusetzen - vor allem in der zweiten Halbzeit. Am Ende musste man froh sein, beim 22:22 (13:15) überhaupt noch einen Punkt gegen die HSG Weinstadt ergattert zu haben.