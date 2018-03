Anzeige

(red) - Aus dem gesamten Gebiet des Dachverbandes und drüber hinaus traf man sich in Ostfildern zum ersten Juleica-Kurs im Karl-Pfaff-Gau. Vereinsmitglieder aus Eislingen, Esslingen, Ostfildern, Weilheim, Nürtingen, Schwieberdingen, Deizisau, Hochdorf, Frickenhausen, Altbach und Wolfschlugen absolvierten das erste Drittel der Ausbildung zum Erlangen der Jugendleiter-Card (Juleica). Die jüngsten Absolventen - ehemalige Kinderchorsängerinnen - waren 15 Jahre und schon mit Leib und Seele dabei!

Matthias Wallisch (selbst stellvertretender Jugendleiter der Neckarlust Esslingen) und Katja Pein sind engagierte Dozenten, die innerhalb von zwei Tagen allen Teilnehmern das Gefühl und Wissen vermittelten: „Jugendleiter zu sein im Verein, ist ausgesprochen vielseitig und vor allem sehr verantwortungsvoll.“ Von Haftungsfragen über Aufsichtspflicht, von JöSchG (Jugendöffentlichkeitsschutzgesetz) bis zu Planungen von Gruppenstunden, von „Wie motiviere ich die Jugendlichen in der Gruppe“ bis hin zu Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Jugend leichter zu erkennen, war alles geboten in der Sport- und Jugendleiterschule in Ruit.

Im Frühjahr 2008 werden die nächsten Kurse stattfinden. Es sind noch Plätze frei. Auskunft gibt Gaujugendleiterin Heidi Gerster:

www.gs-karl-paff-gau.de.