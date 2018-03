Erntezeit im Beckenhau

Esslingen (biz) – Wohl dem, der einen Garten hat. Gabriele Schorpp und ihr Bruder Martin Heinrich vom Vorstand des Kleingärtnervereins Beckenhau kennen Lust und Last des grünen Hobbys. Bislang waren sie und ihre mehr als 70 Freunde in der am höchsten gelegenen Kleingartenanlage Esslingens mit der bisherigen Ausbeute 2015 aber sehr zufrieden.