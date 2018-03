Tim Wagner und Heiner Behrens waren nach dem Spiel bedient. Man hatte sich für das Spiel gegen die starken Gäste aus Hohenacker vor allem vorgenommen, die eigenen Fehler aus den vergangenen Wochen abzustellen. Doch obwohl man gut in die Partie startete, brachte eine 4:2-Führung keine Sicherheit ins Spiel der HSG. Man könnte meinen, die geschrieben Berichte der vergangenen Partien werden Woche für Woche kopiert, denn es folgen immer wieder die gleichen Sätze. Durch Fehlpässe, technische Fehler oder das Versäumen von klaren Torchancen brachte man die Gäste wieder zurück in Spiel und so lang man nach knapp 18 Minuten mit 4:6 zurück. Obwohl man sich in der