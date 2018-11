Ermis Metanastis - MTV Stgt 2:2Die Gastgeber verschliefen die erste Hälfte. Dies nutze MTV-Torjäger Raphael Hahn, tankte sich in der 13. Minute gegen die gesamte Abwehr von Ermis Metanastis gekonnt durch und traf zur Gästeführung. Ermis Metanastis kam erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel. Nach einer Ecke von Moysiadis vergab Lambros Demos (34.) die erste GFV-Möglichkeit. Mitten in die Angriffsbemühungen der Griechen schlug erneut Raphael Hahn per schönem Freistoßtor zum 2:0 zu. Wer zur Pausenwurst dachte, das Spiel sei gelaufen, irrte sich gewaltig. Die zweite Halbzeit begann und Ermis entwickelte mächtig Druck. Theo Wingsch