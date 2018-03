Anzeige

Mehr als 70 Auszubildende der Berufe Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer sowie Bau- und Metallmaler durfte Innungsobermeister Andreas Schlesinger feierlich von den Pflichten der Ausbildungszeit lossprechen und in den Gesellenstand erheben.„Wer im Handwerk einen Beruf erlernt, bekommt mehr mit auf den Weg als fachliches Wissen und handwerkliches Können. Sie entwickeln menschliche und soziale Stärken, die nicht aus dem Lehrbuch zu haben sind“, wandte sich der Obermeister an seine jungen Kollegen. Er betonte, dass Bauphysik, energetische Sanierung, die Vielfalt der Baustoffe und der Anwendungstechniken sowie die abschließenden Farb- und Gestaltungskonzepte den Beruf zu einem hochspezialisierten machen. „ Sie haben einen Beruf gewählt, der nie langweilig wird, und Sie schaffen Unikate und Werte, die währungsstabil sind, das ist in unserer Zeit wieder ein hohes Gut.“ Strahlend und stolz nahmen die Junggesellinnen und Junggesellen vor fast 200 Gästen in der festlichen Atmosphäre der Heiligkreuzkirche in Nürtingen die Glückwünsche sowie ihre Zeugnisse und Gesellenbriefe entgegen und freuten sich, dass sie noch einmal Gelegenheit hatten, sich von ihren Lehrern, Ausbildern und von einander zu verabschieden. Besonderen Grund zu feiern hatten die Innungspreisträger, die von den Prüfungsvorsitzenden Steffen Schweizer und Hans Gärtner ausgezeichnet wurden.Einen Glückwunsch zu dieser Leistung richtete Innungsgeschäftsführerin Claudia Puschmann vor allem auch an die Ausbildungsbetriebe. Außerdem appellierte sie an die Absolventen, in ihren künftigen Kollegen nicht nur die Konkurrenz zu sehen. „Auch für Sie gilt, was die Innung seit langem lebt: Nur gemeinsam sind wir stark. Das Ziel verbindet und das Ziel heißt Qualität und Zukunftssicherung des Berufsstandes.“Innungspreisträger der Maler und Lackierer ist Vera Siebert (Firma Rudi Schmid in Nürtingen), der Fahrzeuglackierer Dominik Werner (Firma Reiterer in Kirchheim) und die Bau- und Metallmalerin Yvonne Bäzner (Firma Kötzle & Starosta in Göppingen).